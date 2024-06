Pirmajos piecos gada mēnešos izkrāpti 8,432 miljoni eiro no Latvijas četru lielāko banku klientiem

FNA atgādina, ka krāpnieki visbiežāk steidzina cilvēkus, norādot, ka tas ir ļoti svarīgi un neatliekami. Potenciālajam upurim rada satraukumu un baiļu sajūtu, maldinot, ka, ja nerīkosies tūlīt, tiks izkrāpta visa nauda. Patiesībā tieši krāpnieki ir šo zvanu autori. Sūta saites ar it kā saņemtiem sūtījumiem, tiek zvanīts it kā no Valsts Ieņēmumu dienesta (VID), Valsts policijas vai kādas iestādes drošības dienesta, lai aicinātu piedalīties, piemēram, krāpšanas gadījuma izmeklēšanā, kas sevī iekļauj lūgumu nodot naudu it kā drošai glabāšanai.