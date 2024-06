Pārspēts nacionālais 27.jūnija karstuma rekords

Ceturtdien vēl četrās meteoroloģisko novērojumu stacijās pārspēti vietējie karstuma rekordi: Dobelē temperatūra pirmo reizi sasniegusi plus 30,2 grādus, Rucavā - plus 30,4 grādus, Skrīveros - plus 31,3 grādus, bet Zīlānos - plus 31,6 grādus.