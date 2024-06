VIDEO "Šis jau bija viss liesmās..." Kravas auto šoferis stāsta par traģisko avāriju uz Ventspils šosejas

Jau ziņots, ka ceļu satiksmes negadījumā bija iesaistītas trīs kravas automašīnas, no kurām viena pēc sadursmes aizdegās. Viens no kravas auto vadītājiem gāja bojā.

Triecienā krava no piekabēm bija izbirusi uz sakarsušā asfalta seguma. Pie ceļmalas grāvī nostumtās "Scania" mašīnas stāv tās vadītājs, lietuvietis Jonas, kurš pastāsta savu versiju par to, kā notikusi smagā avārija .

"Es skrēju, skatos aizdegās. Paķēru ugunsdzēšamo aparātu. Šeit uzreiz apstājās mašīnas, cilvēki teica, lai skrienu prom no turienes. Bet es to cilvēku, kas tur vēl rakājās. Viņš saka man – es tiesības meklēju. Kādas tiesības tu ugunī meklē? Izvilku viņu no šīs kabīnes.