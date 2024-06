Sestdien bērni no Latvijas Eiropas futbola čempionātā laukumā ievedīs spēlētājus

"Lidl Latvija" kampaņā "Lidl Kids Team" izraudzījās 11 no vairāk nekā 8600 pieteiktajiem bērniem. "Lidl Kids Team" sastāvā ir četri bērni no Rīgas un pa vienam no Rēzeknes, Valmieras novada, Ogres, Siguldas novada, Dobeles, Liepājas un Tukuma.