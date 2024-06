Liepājā šodien un rīt norisināsies Latvijas mazākumtautību festivāls

Koncertzālē "Lielais dzintars" šodien plkst.16 skanēs instrumentālo ansambļu un orķestru koncerts "Zītarā vērti". Klausītājiem būs iespēja iepazīt Latvijā dzīvojošo mazākumtautību tradicionālās melodijas un to skanējumu, kā arī koncerta izskaņā dzirdēt latviešu mūziku apvienotā tautas instrumentu orķestra, ansambļu, solistu un koru sniegumā. Savukārt plkst.18 uz festivāla centrālās skatuves Rožu laukumā notiks postfolkloras koncerts. Koncertā piedalīsies postfolkloras grupas no Latvijas, kā arī ārzemju viesi - grupa "Airboxes" no Beļģijas un kvartets "Areasud" no Itālijas.