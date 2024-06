Laikraksts: "Ukraina nav Putina mērķis." Krievijas elite redz trīs nākotnes scenārijus

Publikācijas autors veica vairākas intervijas ar Krievijas oligarhiem un noskaidroja viņu noskaņojumu un uzskatus. Viņaprāt, ir vairāki iemesli, kāpēc Krievijas elite beidzot nostājās Putina pusē. Viens no tiem ir bailes no represijām. Otrais iemesls ir apziņa, ka jebkāda pretošanās ir veltīga. Trešais un svarīgākais - viņi uzskatīja, ka Krievija ir spējīga uzvarēt, jo tai bija ievērojami panākumi frontē.

Krievijas elites vidū nav vienprātības par to, ko var uzskatīt par uzvaru karā. Daži cer, ka kāds liels Krievijas izrāviens frontē piespiedīs Ukrainu pieņemt pašreizējo status quo un atteikties no plāna izraidīt krievus no okupētajām teritorijām. Šajā kontekstā jo īpaši tiek apsvērta Harkivas ieņemšana un tās faktiska iznīcināšana.