ASV no bada nomirst sešus gadus vecs zēns. Tēvam piespriests mūža ieslodzījums

Arizonas štatā kādam vīrietim ir piespriests cietumsods uz atlikušo mūžu, pamatojoties uz apsūdzībām, kuru starpā ir arī viņa 6 gadus vecā dēla pirmās pakāpes slepkavību. Zēns 2020. gadā nomira no bada, ziņo "The Associated Press".