Spānija pret Vāciju – Eiropas čempionāta ceturtdaļfinālā būs grandu duelis

Spēles sākumā daudz uzbruka spāņi, nedodot pretiniekiem iespējas veidot uzbrukumus. Tiesa, 18.minūtē Gruzijas pirmajā bīstamajā uzbrukumā, Otaram Kabakedzem no labās puses spēlējot uz vārtu priekšu, bumbu savā cietoksnī ieraidīja Lenormāns.

Tuvojoties puslaika beigām, pēc Viljamsa sitiena spāņiem izdevās turpināt uzbrukumu un tā noslēgumā, 39.minūtē, precīzi no soda laukuma robežas sita Rodri - 1:1.

Otrā puslaika pirmajās minūtēs Hviča Kvarachelija ar sitienu no laukuma centra mēģināja pārsteigt no vārtiem izgājušo Unai Simonu, bet viņa sistā bumba lidoja nedaudz garām vārtiem. Nedaudz vēlāk pēc Lamines Jamala soda sitiena gruzīnus no zaudētiem vārtiem glāba Giorgi Mamardašvili, bet uzbrukuma turpinājumā, 52.minūtē, viņu pārspēja Ruiss.