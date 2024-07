Jūrmalas pludmales apmeklētājiem aizliedz smēķēt un celt teltis

Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likuma paredz smēķēšanas ierobežojumus publiskās un citās šajā likumā noteiktajās vietās, atgādina pilsētas domē. Atbilstoši likumam, secināms, ka aizliegums attiecināms tikai uz 11 oficiālajām peldvietām aptuveni septiņu kilometru garumā, kas izvietotas Rīgas līča piekrastē. Bet pārējā pludmalē aizliegums būtu attiecināms kā uz citu publisku vietu, ja smēķēšana ir personas klātbūtnē un persona pret to iebilst, secinājusi pašvaldība. Taču, pašvaldības ieskatā, ņemot vērā pludmales apmeklējuma noslodzi, apmeklētāju plūsmu un intensitāti, aizliegums ir nosakāms un attiecināms uz visu Jūrmalas Rīgas līča pludmales zonu 24 kilometru garumā, ne tikai peldvietu robežās, jo, neskatoties uz to, ka ir noteiktas oficiālo peldvietu robežas, Rīgas līča pludmale , ņemot vērā dzīvojamo apkaimju tuvumu, kā arī pludmales apmeklētāju plūsmu, tiek izmantota rekreācijai visā tās garumā ar blīvu apmeklējuma slodzi.

Noteikumi arī paredz, ka ar ūdens sporta veidiem - kaitbordu, vindsērfingu atļauts nodarboties speciāli tam paredzētās vietās. Kauguros tas iespējams no Brekšu ielas 600 metrus rietumu virzienā, Asaros - 600 metrus austrumu virzienā no peldvietas "Asari" robežas, Pumpuros - no Upes līdz Gundegas ielai. Lielupē šāda teritorija ir no peldvietas "Lielupe" robežas uz Lielupes grīvas pusi 600 metrus austrumu virzienā.