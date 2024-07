VIDEO Autobusa šoferis skolas ekskursijā vairākiem bērniem iesitis ar jostu

Atpakaļceļā no Cēsu Kosmosa izziņas centra kāda no skolotājām ierosinājusi bērniem nofotografēties autobusā. Skolēni tam piekrituši un devušies uz autobusa aizmuguri uzņemt fotogrāfiju.

Vīrietis esot izņēmis no biksēm jostu un ar to iesitis vienai no skolniecēm pa kājām. Šoferis ar jostu trāpījis vēl divām meitenēm.