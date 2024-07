Tiesnesis publisko mirušā pedofila Epstīna lietas slepenās stenogrammas

Jau ziņots, ka ASV tiesa publiskoja dokumentus, kuros minēti ar pedofiliju apsūdzēto finansistu Džefriju Epstīnu saistīto politiķu un šovbiznesa zvaigžņu vārdi. Iekļūšana šajā sarakstā nozīmē vien to, ka attiecīgā cilvēka vārds tiesas procesa laikā izskanējis saistībā ar Epstīnu, piemēram, saistībā ar viesošanos kādā no Epstīna nekustamajiem īpašumiem, ziņo medijs "The Guardian".