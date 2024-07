Valdība nomaina NBS otra augstākā amata ieņēmēju

NBS Apvienotā štāba priekšnieku ieceļ amatā un atbrīvo no amata Ministru kabinets pēc aizsardzības ministra priekšlikuma.

Dilānu atbrīvos no amata 3.jūlijā. Savukārt ar 1.augustu šajā amatā darbu sāks 1973.gada jūlijā dzimušais brigādes ģenerālis Kerlins.

Lai stiprinātu NBS militāro spēju un militārās industrijas attīstību, ņemot vērā dienesta intereses, Dilāna turpmākā karjera no 4.jūlija plānota Aizsardzības ministrijas (AM) valsts sekretāra vietnieka nodrošinājuma jautājumos amatā. Pašlaik šis amats ir vakants, tādēļ, ņemot vērā tā atbildības jomu, valsts aizsardzības interesēs ir nepieciešams amatu steidzami nokomplektēt, paredzot Dilāna iecelšanu šajā amatā, norāda AM.