"Tas jau nav kompromiss!" Ministrijas piedāvā mazākas slimības lapu kompensācijas

Latvijas Radio ziņo, ka ministriju piedāvātais kompromisa variants ir pirmo darbnespējas dienu neapmaksāt, 2. un 3. dienā darbiniekam izmaksāt 60% no algas, 4. līdz 8. darba dienā izmaksāt 70% no algas un no 9. dienas valsts maksātu 75%.