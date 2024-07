88 gadus vecais Francijas "nacistu mednieks" devis padomu vēlētājiem

Francijā pirms parlamenta vēlēšanu otrās kārtas no vēlēšanu cīņas izstājušies vismaz 200 kandidāti, cenšoties bloķēt galēji labējo nokļūšanu pie varas. RN konkurenti cer, ka kandidātu taktiska izstāšanās, apvienojot balsis pirms otrās kārtas, neļaus RN iegūt absolūto vairākumu - 289 no 577 vietām Nacionālajā sapulcē. Gandrīz visi kandidāti, kas izstājušies no otrās kārtas, ir kreisi noskaņoti vai Makrona centristu nometnes pārstāvji.