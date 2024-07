Stājas spēkā būtiskas izmaiņas Krimināllikumā – paredz bargākus sodus par braukšanu reibumā un par cietsirdību pret tuvinieku

Attiecībā uz braukšanu reibumā ar grozījumiem Krimināllikumā izslēgti tādi pamatsodi kā sabiedriskais darbs un naudas sods. Tas nozīmē, ka par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošu vielu ietekmē vai par atteikšanos no alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko un citu apreibinošu vielu ietekmes pārbaudes vai ceļu satiksmes negadījuma vietas atstāšanu vainīgā persona tiks sodīta tikai ar brīvības atņemšanas sodu.

Tāpat tiek konfiscēts transportlīdzeklis, ja īpašnieks to vadījis stiprā reibumā vai atteicies no apreibinošo vielu klātbūtnes organismā pārbaudes. Gadījumos, ja reibumā vadītais transportlīdzeklis pieder citai personai, tad no vainīgās personas piedzen pilnu vai daļēju šī transportlīdzekļa vērtību.