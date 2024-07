LETA jau ziņoja, ka Latgales apgabaltiesa apsūdzībās par izspiešanu notiesājusi Latvijā pazīstamo izgudrotāju Skurulu, kurš bija atklājis drošības "caurumu" CSDD IT sistēmā, informējis par to un aicinājis par ieguldījumu sistēmas pārbaudē samaksāt 1000 eiro, taču tas novērtēts kā izspiešana, iepriekš rakstīja "Latvijas Avīze".

Apsūdzētais pirmās instances tiesas spriedumu pārsūdzēja Latgales apgabaltiesā, kas lēma viņu atzīt par nevainīgu un attaisnot. Ar tādu spriedumu mierā nebija prokurors, kurš ar kasācijas sūdzību vērsās Augstākajā tiesā (AT). Trīs senatori lēma atcelt Latgales apgabaltiesas 2022.gada 2.jūnija spriedumu pilnībā un lietu nosūtīt jaunai izskatīšanai Latgales apgabaltiesā. Šī gada jūnijā Latgales apgabaltiesa nolēma atstāt spēkā Rēzeknes tiesas spriedumu, saskaņā ar kuru Skurulam jāmaksā naudas sods (8400 eiro), kā arī jākompensē CSDD it kā nodarītais mantiskais zaudējums - 3459,52 eiro. Spriedums vēl nav stājies spēkā, jo Skuruls to varēs pārsūdzēt AT Senātā.