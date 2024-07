Muzikāls baudījums visām gaumēm. Laimas Vaikules festivāla īpašie viesi

Mūzikas festivālā "Laima Rendezvous Jūrmala", kas no 26. līdz 28. jūlijam norisināsies Dzintaru koncertzālē, pirmās dienas galvenais mākslinieks būs britu popgrupa "Londonbeat" .

Viņu slavenā dziesma "I've Been Thinking About You" tika izdota vēl 1991. gadā un ātri vien sasniedza "Billboard Hot 100" un "Hot Dance Music/Club" topu virsotnes. Šie panākumi ne tikai nostiprināja viņu pozīcijas mūzikas industrijā, bet arī pierādīja viņu spēju meistarīgi apvienot klasisko soul skanējumu ar mūsdienu deju mūzikas tendencēm. 2019. gadā, pateicoties sadarbībai ar vācu dīdžeju Klaas, viņu hita remikss atkal nokļuva "Billboard" deju topu pirmajā desmitniekā, apliecinot "Londonbeat" ilgtermiņa aktualitāti un popularitāti starp klausītāju paaudzēm.