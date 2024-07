Rasels uzstāda ātrāko rezultātu F-1 Lielbritānijas "Grand Prix" kvalifikācijā

No ceturtās vietas sacensības svētdien sāks sacensību kopvērtējuma līderis nīderlandietis Makss Verstapens (1:26,203), no piektās - "McLaren" braucējs Oskars Piastri (1:26,237), bet no sestās - Niko Hilkenbergs no "Haas" (1:26,338).