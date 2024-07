Brazīlijai 21 punktu guva Brunu Kaboklu, kurš realizēja 12 no 13 soda metieniem. 20 punktus un deviņas atlēkušās bumbas sakrāja Leonārdu Meindls, kurš realizēja četrus no septiņiem tālmetieniem un astoņus no deviņiem soda metieniem. 14 punktus un piecas rezultatīvas piespēles sakrāja Žioržinju de Paula, bet pa 12 punktiem guva Marselinju Uertass un Gi Santoss, izceļoties ar attiecīgi septiņām rezultatīvām piespēlēm un septiņām atlēkušajām bumbām.