Krištopans ar Orbāna un Lepēnas domubiedriem izveido jaunu EP grupu

Kā vēsta portāls "euractiv.com", grupa sastāv no 13 nacionālajām partijām, kuru mērķis ir atgriezt Eiropas Savienības lielāku suverenitāti un mudināt ieviest stingrākus pasākumus pret nelegālo migrāciju. Patlaban grupā ir jau 84 deputāti no tādām valstīm kā Francija, Ungārija, Čehija, Itālija, Austrija, Nīderlande un citas, un Krištopāns prognozē, ka to skaits tikai augs.