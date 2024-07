Marta Lovisa Jančevska atklāti par pirmo sezonu Dailes teātrī

Jančevska neslēpj - viņa ar jauno aktrisi Madaru Viļčuku runājušas, ka abām bijis ļoti daudz jaunu emociju un ir nogurums tieši no tā, ka viss ir jauns. "Vēl mācos, kur nepieciešams atdot enerģiju, kur to pataupīt, kur noslēgt sevi, kur nenoslēgt," teic Jančevska.

Ja godīgi - jutos tā, it kā divi viri cīnītos, aizmirsuši, ka pa vidu es vēl dzīva skraidu. Jutos ierauta vētrā sagadīšanās pēc, līdzīgi kā bērns, kas nonācis starp vecākiem, kuri risina savas attiecības, un esi patrāpījies pa vidu."

Jančevska gan atklāj, ka viņas pirmais līgums ar Jauno Rīgas teātri bija noslēgts uz pusotru gadu un pat nevajadzēja to lauzt, taču no izrādēm viņa tika noņemta acumirklī. "Protams, bija žēl, bet vai nu tu tajā teātrī esi, vai arī neesi. Nevar ar vienu kāju! Tāpēc pukoties nebija jēgas. Liekam jaunu bildi iekšā!" tā Jančevska.

Jau ziņots, ka Dailes teātris pērn uzņēma Jančevsku no Jaunā Rīgas teātra, Mārtiņu Meieru un Meinardu Liepiņu no Valmieras Drāmas teātra, bet no Liepājas teātra uz Rīgu pārcēlās jaunā aktrise Madara Viļčuka.