Šobrīd bijušais pasaules čempions boksā Raiens Garsija ir viens no skaļākajiem vārdiem cīņu sportā. Tomēr tikai to sliktāko iemeslu dēļ. Jau pats apraksts "izbijušais pasaules čempions" to demonstrē, jo prestižo titulu Garsija zaudēja nevis ringā, bet diskvalifikācijas dēļ. Nu Garsija izcēlies ar jau kārtējo skandālu...