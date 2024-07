Personas ar Baltkrievijā reģistrētu transportlīdzekli turpmāk nevarēs iebraukt Latvijā

Noteikts, ka no Baltkrievijas ir aizliegts ievest tādas preces, kas ļauj Baltkrievijai dažādot ieņēmumu avotus, tādējādi ļaujot tai iesaistīties Krievijas agresijā pret Ukrainu, ja šo preču izcelsme ir Baltkrievijā vai ja tās tiek eksportētas no Baltkrievijas. Pielikumā ir iekļautas arī vieglās automašīnas .

Citām personām, kuras pārvietojas ar Baltkrievijā reģistrētu transportlīdzekli, nebūs iespēja iebraukt ar to ES, šķērsojot Latvijas valsts robežu. Personai ar Baltkrievijā reģistrētu transportlīdzekli no robežšķērsošanas vietas būs jāatgriežas atpakaļ valstī, no kuras tā plānoja iebraukt Latvijā.