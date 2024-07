"Venipak" brīdina par krāpniecību uzņēmuma vārdā

Atsaucoties uz publicētajiem pārdošanas sludinājumiem, tiek piedāvāts veikt pirkumu un nosūtīt to ar "Venipak" starpniecību it kā no biznesa klienta, taču pēc tam pircējs saņem krāpniecisku saiti, kas ved uz norēķinu platformu, kur nepieciešams ievadīt bankas konta datus.