Valdība nolemj atbrīvot no amata SM valsts sekretāri Stepanovu

Satiksmes ministrs Kaspars Briškens (P) intervijā aģentūrai LETA iepriekš sacīja, ka no šīs disciplinārlietas izriet vēl arī vairākas citas izmeklēšanas gan ministrijas iekšienē, gan starpinstitucionāli, kas būtu jājautā vairāk Valsts kancelejai, kuras pārstāvji vadīja disciplinārlietas komisiju.

Stepanova SM valsts sekretāres pienākumus pildīja no 2020.gada 11.februāra.

Savukārt no 2015.gada līdz 2019.gada martam viņa bija Valsts kontroles padomes locekle, bet pirms tam - no 1996.gada - strādāja Finanšu ministrijā (FM), kur ieņēma amatus nodaļu un departamentu vadībā. Tostarp no 2006.gada viņa strādāja par FM Budžeta departamenta direktori, liecina informācija aģentūras LETA arhīvā.