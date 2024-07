Bezdarbnieks, kuram futbola klubs katru mēnesi maksā vienu miljonu eiro

No 2019. līdz 2022. gadam Poters vadīja Braitonas un Hovas "Albion" klubu. Viņš ievērojami uzlaboja komandas sniegumu, palīdzot sasniegt tās vēsturē tobrīd labāko rezultātu – devīto vietu Anglijas Premjerlīgā. Komandas pārsteidzošais sniegums izpelnījās valsts lielāko klubu uzmanību. 2022./23. gada sezonas sākumā Londonas "Chelsea" piedāvāja piecus gadus ilgu līgumu Poteram.

Pēc septiņiem kritikas pārpildītiem mēnešiem anglis visbeidzot tika atlaists no "Chelsea" galvenā trenera amata. Darbs, kas nopietni iedragāja Potera trenera reputāciju, bet ievērojami uzlaboja viņa bankas kontu. Kļūda no futbola karjeras viedokļa, bet noteikti ne no finansiālā skatu punkta.