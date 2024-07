Zināms, ar kādu ranga pozīciju Ostapenko dosies uz Olimpiskajām spēlēm

Pirmajā desmitniekā izmaiņas nav notikušas, un ranga līdere joprojām ir poliete Iga Švjonteka, kurai seko Korija Gofa no ASV, baltkrieviete Arina Sabaļenka un Jeļena Ribakina no Kazahstānas. Piektā ir Jasmīne Paolīni no Itālijas, aiz viņas ir amerikāniete Džesika Pegula, Džena Sjiņveņa no Ķīnas un grieķiete Marija Sakari. Devītā ir amerikāniete Deniela Kolinsa, bet desmitnieku noslēdz Vimbldonas čempione čehiete Barbora Krejčīkova.