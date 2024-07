FOTO Kāda ir Olimpisko spēļu godalgu vērtība? Bronzas medaļa izmaksā tikpat kā neko

Atšķirība starp zelta un sudraba medaļu nav nemaz tik liela, cik varētu domāt. Abas godalgas ir teju pilnībā izveidotas no sudraba. Pirmās vietas medaļā iekļauti tikai seši grami zelta. Savukārt vismaz 92,5% no tās ir sudrabs, ziņo "The New York Times". Savukārt bronzas godalga ir vara, alvas un cinka sakausējums.