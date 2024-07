Braucot ar SUP dēli, tēvs ar bērnu no Latvijas nelikumīgi nokļuvuši Krievijā, TV3 raidījumā "900 sekundes" 22. jūlijā atklāja Valsts robežsardzes priekšnieks ģenerālis Guntis Pujāts. Tas ir līdz šim nebijis starpgadījums uz Latvijas-Krievijas robežas. Tāpat Ārlietu ministrija saņēmusi iesniegumu no šo personu tuviniekiem un nekavējoties vērsīsies pie Krievijas, lai nodrošinātu viņu atgriešanos Latvijā, vēsta "TV3 Ziņas".