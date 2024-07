VIDEO Cēsīs iemūžinātie kukaiņi pieder retai un izmirstošai viendienīšu dzimtai

Apokaliptiskā video autors ir Arturs Lūkins - kaislīgs makšķernieks, kas pirmos soļus copes pasaulē palīdz apgūt kā bērniem, tā pieaugušajiem: “Braucu no makšķerēšanas, braucu pāri tiltam, skatos – tāds kā sniegs. Nevaru saprast, kas tas ir. Spiežu pa bremzēm un mašīna tiešām slīd kā pa sniegu un ledu. Izrādās – pilns ar kukainīšiem. Sajūta tā kā tādā šausmu filmā mazliet.”

Izrādās, ka Artura redzētais "sniegs" ir viendienīte. Unikāls ūdens kukainis, kas nosaukumu ieguvis, jo dzīvo no dažām stundām līdz dažām dienām, kuru laikā galvenais uzdevums – radīt nākamo paaudzi. Izlidošana notiek siltos vakaros, bet no rīta mātītes jau dēj olas.

Šis viendienīšu kāzu jeb pārošanās rituāls tūdaļ piesaistīja arī kukaiņu pētnieku uzmanību. Latvijas Universitātes Bioloģijas institūta Hidrobioloģijas laboratorijas pētnieks Dāvis Ozoliņš to šonedēļ demonstrēs zinātniekiem starptautiskā konferencē Turīnā, Itālijā. Agrāk Eiropā un Latvijā bijusi plaši sastopama suga, bet piesārņojuma un dambju būvniecības dēļ, pazudusi no daudzām upēm. Izrādās, video fiksētai viendienīšu sugai vēl nemaz nav dots latviskais nosaukums, bet grib to saukt par Blāvo viendienīti.