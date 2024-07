Nokrišņu daudzums Rīgā sasniedzis 145% no mēneša normas

Vairāk nekā Rīgā pēdējā diennaktī lijis Jūrmalas pusē un vietām Zemgalē. Saskaņā ar LVĢMC datiem Dobelē nokrišņu daudzums sasniedzis 117 milimetrus jeb 152% no mēneša normas, bet Kalnciemā līdz plkst.9 pirmdienas rītā reģistrēti 193 milimetri nokrišņu, kas atbilst 218% no jūlija normas un 28% no gada vidējā nokrišņu daudzuma.