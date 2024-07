Glābšanas darbu laikā cietis ugunsdzēsējs.

Šobrīd visvairāk pieteikumu jeb ap 420 ir no Rīgas iedzīvotājiem, savukārt par vēja postījumiem Jūrmalā un Rīgas reģionā ziņots ap 350 reižu. Zemgalē pieteikti 180 postījumi.

Ugunsdzēsēji nepārtraukti turpina doties no viena izsaukuma uz otru, atbrīvojot ceļu braucamās daļas, ietves, ēkas un automašīnas no nogāztiem kokiem. Ļoti bieži ceļā uz notikuma vietu, ugunsdzēsēji glābēji ir spiesti apstāties, lai brauktuvi atbrīvotu no koka, par kuru iepriekš vēl nav ziņots.