Ārvalstu mediji ziņo, ka 50 gadus vecā Lalita Kaji Kumara tika atrasta 27. jūlijā mežā netālu no Sonurli ciemata, vairāk nekā 400 kilometrus no Mumbajas, Maharaštrā. Sieviete bija pieķēdēta pie koka ar dzelzs ķēdi. Notikuma vietā ieradās policija, pārzāģēja ķēdi un atbrīvoja sievieti no koka.