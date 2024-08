VIDEO Jelgavā atkal pludo ielas. Fiksētas ļoti stipras lietusgāzes ar intensīvu krusu

Jau ziņots, ka šonakt Svētes upē ūdens līmenis turpināja paaugstināties - daļēji applūdis arī Būriņu ceļš no Vītolu ceļa līdz Būriņu tiltam.

Slēgta satiksme Bāra ceļā no Būriņu ceļa līdz Miezītes ceļam, Miezītes ceļa posmā no Sniega ielas līdz Kūliņu ceļam, kur uzliktas barjeras. Savukārt Būriņu ceļā no Baložu puses uzlikts vadstatnis.