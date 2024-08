Naktī uz svētdienu ūdens līmenis Svētes upē samazinājies

Joprojām ir slēgtas tās pašas ielas, kas līdz šim. Lietus ūdens , kas pēc negaisa applūdināja vairākas ielas, šobrīd no ielām ir novadīts un lietus ūdens kanalizācijas sūkņu stacijas strādā ar pilnu jaudu, taču tās joprojām nav atbrīvotas no iepriekšējo dienu lietus ūdens.

Ļoti noslogota šobrīd ir sūkņu stacija Kazarmes ielas un Meiju ceļa krustojumā, tāpēc, lai ātrāk no grāvjiem un apkārtējām teritorijām aizplūstu ūdens, šodien Ganību ielā ar sūkni tiks veikta papildu lietus ūdens atsūknēšana.

Pašvaldība atgādina, ka pēc Svētes upes applūšanas joprojām ir slēgta satiksme Bāra ceļā no Būriņu ceļa līdz Miezītes ceļam, Miezītes ceļa posmā no Sniega ielas līdz Kūliņu ceļam, kur uzliktas barjeras. Savukārt Būriņu ceļā no Baložu puses uzlikts vadstatnis.