VIDEO Holivudas zvaigzne Kristena Stjuarte ballējusies kvīru naktsklubā "Skapis"

Jau vēstīts, ka Stjuarte februāra beigās ieradās Latvijā, lai meklētu vietas savas jaunās filmas – biogrāfiskās drāmas "The Chronology of Water" – uzņemšanai.

Martā kino zvaigzne amerikāņu šovā "The Late Show with Stephen Colbert" apstiprināja, ka filma patiešām tiks uzņemta Latvijā. "Es par šo filmu domāju jau sešus septiņus gadus. Es nezinu, vai tā būs laba, bet es par to ilgi esmu domājusi. Mēs filmēsim Latvijā. Tur piedalīsies Imodžena Pūtsa un Tora Bērča. Es šobrīd esmu pārņemta ar to."