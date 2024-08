Pirmdien vēl spēkā Jelgavas pusē ap Svēti noteiktie satiksmes ierobežojumi

Taču pirmdien vēl saglabājas visi līdz šim noteiktie satiksmes ierobežojumi. Satiksme ir slēgta Bāra ceļā no Būriņu ceļa līdz Miezītes ceļam, Miezītes ceļa posmā no Sniega ielas līdz Kūliņu ceļam, kur uzliktas barjeras. Savukārt Būriņu ceļā no Baložu ielas puses uzlikts vadstatnis.