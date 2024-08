Baltie stārķi ligzdo visā Eiropā, īpaši bieži tie sastopami Latvijā, Polijā un Lietuvā. To ligzdošanas ziemeļu robeža ir Igaunijas ziemeļi. Putni iemitinājušies arī Lēnes-Viru apriņķa Parisi ciematā, netālu no zirgu staļļiem, pie kuriem laika gaitā izveidotas četras ligzdas. Vienā no tām izaugusi milzīga saulespuķe. Par stārķu dzīvi staļļu teritorijā un netipisko saulespuķi stāsta saimniecības īpašnieks.