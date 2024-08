Latvijas šķēpmetējiem Gailumam un Čakšam neveiksmīgs sniegums Parīzes OS

Lai iekļūtu pamatsacensībās šķēps bija jāraida vismaz 84 metrus tālu vai jāiekļūst 12 labāko sportistu vidū no abu grupu 32 dalībniekiem.

No pirmās grupas kvalifikāciju izpildīja četri šķēpmetēji - vācietis Juliāns Vēbers (87,76 metri), Džuliuss Jego (85,97 metri) no Kenijas, čehs Jakubs Vadlejhs (85,63 metri) un Toni Keranens (85,27 metri) no Somijas.