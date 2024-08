Vietējām iestādēm un Krievijas ministrijai ir atšķirīgas versijas par notikumiem Kurskā

Kadros, kas publicēti 6. augustā, redzamas bojātas un pamestas bruņumašīnas aptuveni septiņus kilometrus uz ziemeļiem no robežas.

Krievijas blogu autori publicēja videomateriālus, kuros it kā bija redzamas it kā notikušo Ukrainas uzlidojumu sekas, lai gan vairums videomateriālos redzamo postījumu ir radušies parastas Ukrainas apšaudes rezultātā un neliecina par to, ka šajā apgabalā noticis sauszemes uzbrukums.