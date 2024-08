Jūlija beigās starptautisko sabiedrību kājās sacēla šokējoša vests no Indijas. Mežā netālu no Sonurli ciemata, vairāk nekā 400 kilometrus no Mumbajas, Maharaštrā, kāds vietējais gans sadzirdēja izmisīgus saucienus pie palīdzības. Atklājās, ka tie nāca no kādas 50 gadus vecas amerikānietes, kura aptuveni 40 dienas bijusi pieķēdēta pie koka. Tagad atklājušies jauni, vēl šokējošāki fakti.