Vēstījums Krievijas iedzīvotājiem. Slaidiņš komentē Ukrainas iebrukumu Kurskas apgabalā

Runājot par to, vai Ukrainas karaspēka norīkošana uz Kurskas apgabalu kaut kādā mērā nevarētu vājināt pozīcijas citās vietās valstī, Slaidiņš akcentēja, ka karš ir kā šaha spēle, kur viens izdara gājienu, tad otrs. Ja pretinieks kaut kur kļūdās, tad to var izmantot. Viņaprāt, Ukrainai šāda veida uzbrukums nāks tikai un vienīgi par labu - ukraiņi ir atraduši resursu un pietiekami nopietnu, lai varētu apdraudēt Krievijas kreiso flangu. Latvijas Zemessardzes štāba virsnieks secināja, ka tā ir reāla kara spēle. Viņš norādīja, ka runa ir par to, kurš kuru pārspēlēs, kurš izdarīs pareizos gājienus vai pieļaus kļūdas, un to varēs redzēt.