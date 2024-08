Ārlietu ministrija publicē jaunāko informāciju saistībā ar Spānijā iestrēgušajiem jauniešiem

Šobrīd no 109 personām, kuras ir Spānijā, 24 ir pametušas kempingu vai tuvākajā laikā jau dosies atceļā uz Latviju.

Portugālē no 62 personām divi jaunieši ir devušies atceļā uz Latviju.

Ārlietu ministrijas Konsulārais departaments pašlaik apzina to personu skaitu, kurām ir nepieciešama repatriācija, lai Patērētāju tiesību aizsardzības centrs pieņemtu lēmumu par piemērotāko transporta veidu.

Jau vēstīts, ka ceļojumu aģentūras "Fisom braucieni" nespējas un neizdarības dēļ Spānijā iestrēguši vairāk nekā 100 bērni un jaunieši no Latvijas, kuri bija devušies sērfošanas ceļojumā cauri Eiropai uz Portugāli. Viens no autobusiem saplīsis jau Slovēnijā, bet ar to nedienas nav beigušās, atklāja "TV3 Ziņas".