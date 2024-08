Bijušais satiksmes ministrs: Rīgas loks "Rail Baltica" projektā bija iekļauts no paša sākuma

Rīgas loks dzelzceļa "Rail Baltica" projektā bija paredzēts no paša sākuma, aģentūrai LETA sacīja kādreizējais satiksmes ministrs Anrijs Matīss, komentējot "Rail Baltica" parlamentārās izmeklēšanas komisijas priekšsēdētāja Andra Kulberga (AS) sacīto, ka projekts "no sliedēm nogāja" 2013.-2014.gadā, topot alternatīvam risinājumam ar Rīgas lidostas iekļaušanu, kas neparādās būtiskākajos projekta sākotnējos dokumentos.