VIDEO "Bijām atstāti uz ielas." Spānijā pamestie Latvijas jaunieši pastāsta par piedzīvoto

Paredzēts, ka piektdienas vakarā Spānijā palikušos jauniešus sasēdinās divos autobusos, kuri brauks līdz Francijas austrumu reģionam. Paralēli tam ceļu uz Franciju piektdien sāks viens liels autobuss no Latvijas. Francijā jaunieši pārkāps uz šo transportlīdzekli un dosies uz Latviju. Paredzēts, ka Latvijā viņi ieradīsies tikai 13. augusta vakarā.

Jau vēstīts, ka ceļojumu aģentūras "Fisom braucieni" nespējas un neizdarības dēļ Spānijā iestrēguši vairāk nekā 100 bērni un jaunieši no Latvijas, kuri bija devušies sērfošanas ceļojumā cauri Eiropai uz Portugāli. Viens no autobusiem saplīsis jau Slovēnijā, bet ar to nedienas nav beigušās, atklāja "TV3 Ziņas".