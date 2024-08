Avots: ukraiņu iebrukuma Kurskas apgabalā dēļ krievi atvelk spēkus no Harkivas

Ukrainas armijas uzbrukuma rezultātā Kurskas apgabalam Krievija spiesta daļēji atvilkt savu karaspēku no frontes Harkivas apgabalā, taču tas nenotiek tik strauji kā ukraiņi to vēlētos, nedēļrakstam "The Economist" atzinis avots Ukrainas ģenerālštābā.