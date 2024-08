VIDEO "Aiz priekškara": Ko Kremļa propagandisti un militārie blogeri saka par kaujām Kurskā?

Propagandisti pret militārajiem blogeriem

Ja "Telegram" kanālos aktīvi izskan aicinājumi atbrīvot no amata un sodīt Krievijas Bruņoto spēku ģenerālštāba priekšnieku Valēriju Gerasimovu, tad propagandisti par to klusē. Tikpat kā neizskan starptautiskajos medijos parādījušās ziņas, ka Krievijas izlūkdienesti jau divas nedēļas zinājuši par ukraiņu gatavoto iebrukumu un par to ziņojuši ģenerālštābam (Gerasimovam), kas tam nav pievērsis nekādu uzmanību.