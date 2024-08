Pārskatā skaidrots, ka galvenā atšķirība salīdzinājumā ar 2023.gadu bija saistīta ar kompensāciju līmeni, kas tika saņemts no "Pratt&Whitney" par darbības traucējumiem. Aviokompānija turpina sarunas ar "Pratt&Whitney" par komerciālā atbalsta apjomu, kas tiks nodrošināts 2024.gadā, tostarp šogad pirmajā pusgadā, teikts pārskatā.

Tāpat "airBaltic" pārstāvji informēja, ka turpinās darbs ar "SpaceX" interneta pieslēguma sistēmas "Starlink" testēšanu un līdz šī gada beigām plānota "Starlink" sertifikācija, tādējādi to varētu sākt izmantot nākamā gada pirmajā ceturksnī.

Kopumā šogad "airBaltic" prognozē ieņēmumus no 750 līdz 755 miljonu eiro apmērā, pārvadāto pasažieru skaitu no pieciem līdz 5,2 miljoniem, kā arī vairāk nekā 70 000 veikto lidojumu un EBITDAR no 200 līdz 220 miljoniem eiro.