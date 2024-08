Rīgas maratons saņem Elites statusu. Cik lielu apgrozījumu tas radīs?

Atbilstoši Dižpasākumu ziņojumam, vidējā termiņā fiskāli neitrālam dižpasākumam iespējams valsts budžeta līdzfinansējums līdz 90% apmērā no provizoriskiem un faktiskiem ārvalstu viesu radītā apgrozījuma PVN ieņēmumiem. Attiecīgi, ņemot vērā iepriekš veiktās aplēses, maratona norisei iespējams novirzīt 585 683 eiro, informē EM.

Šī brīža prognozes rāda, ka "Rimi" Rīgas maratons atbilst fiskāli neitrāla dižpasākuma kritērijiem, jo tiek izpildīti visi Dižpasākumu ziņojumā noteiktie kritēriji. Prognozējami papildus nodokļu ieņēmumi gan no atlikušo 10% ārvalstu viesu radītā apgrozījuma, gan vietējo viesu apmeklējuma, kā arī no citiem nodokļu maksājumiem - iedzīvotāju ienākumu nodoklis, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, uzņēmumu ienākuma nodoklis. Papildu ieguvums ir Latvijas tēla starptautiskās atpazīstamības palielināšana, skaidro EM.

EM informē, ka 2023.gadā abi pasākumi kopā - Pasaules čempionāts skriešanā un "Rimi" Rīgas maratons, balstoties uz organizatora veikto ekonomiskās ietekmes pētījumu, nodrošināja pat līdz 11,8 miljonu eiro lielu ekonomisko ietekmi jeb piesaistītos naudas līdzekļus (tēriņus) no visiem dalībniekiem un apmeklētājiem. No gūtajiem ienākumiem tika radīti kopējie nodokļu ieņēmumi valstij 2,078 miljonu eiro apmērā, no tiem PVN ieņēmumi - 1,724 miljonu eiro apmērā.