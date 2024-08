Podoļaks: Ukrainas iesaiste "Nord Stream" eksplozijās ir muļķības

"The Wall Street Journal" raksta, ka Ukrainas prezidents sākotnēji mutiski esot apstiprinājis operācijas plānu, bet, kad CIP lūdzis no operācijas atteikties, Zelenskis devis rīkojumu to pārtraukt. Zelenskis šo rīkojumu nodevis Zalužnijam, bet viņš to ignorējis.